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Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza baba oldu!

13.11.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza baba oldu!

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak ünlenen Efecan Dianzenza, Haziran ayından eşinin hamile olduğunun müjdesini vermişti. Babalık heyecanı yaşayan eski yarışmacı kızı Anka’ya kavuştu. Efecan Dianzenza mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

2016 yılında Survivor’da yarışarak popülaritesini arttıran Efecan Dianzenza, Dominik Cumhuriyeti’nden döndükten sonra müzik çalışmalarına hız verdi. Survivor yarışmasıyla adını duyuran Dianzenza, uzun yıllardır beraber olduğu Duygu Çavdar’la 2017 yılında dünya evine girmişti. 3 yıllık mutlu evliliklerini çift bebekleri Anka ile taçlandırdı.

ANKA AİLEYE KATILDI

efecan dianzenza

Haziran ayında bebek beklediklerini duyuran sevilen çift sonunda kızlarını kucağına aldı. Efecan Dianzenza babalık mutluluğunu sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla gösterdi. Kızı Anka’nın elini tuttuğu anların fotoğrafını paylaşan fenomen yarışmacının gönderisi sevenlerini de sevindirdi. Efecan Dianzenza’ın eşi Duygu Çavdar’ın sosyal medya paylaşımında kızları Anka’nın 3620 gram ve 50 cm doğduğu açıklandı.

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