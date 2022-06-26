Eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Harika gözüküyorsun"

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan ve adeta yürek hoplatan güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

CESUR POZLARIYLA INSTAGRAM'I KAVURUYOR

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Merve Oflaz, pozlarıyla adeta herkesi büyülüyor.

Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun bikinili paylaşımlarına beğeni yağıyor.

MAVİ BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak sosyal medya hesabından mavi bikinisiyle cesur pozlarını paylaşan Merve Oflaz, görenleri adeta güzelliğiyle mest etti.

Derin göğüs dekolteli bikinisiyle muhteşem fiziğini sergileyen güzel oyuncuya takipçileri beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

Takipçilerinden bazıları Merve Oflaz'ın paylaşımının altına "Vücudun muhteşem" ve "Harika görünüyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

