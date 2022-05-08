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Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı! "Survivor'un sensiz tadı yok"

08.05.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Survivor programı ile ün saldı. Yarıştığı dönemde Adem Kılıçcı ile dostluğuyla dikkat çeken Sabriye Şengül Survivor'un renkli isimlerinden biriydi.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı! "Survivor'un sensiz tadı yok"

Sabriye Şengül Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yer aldı. Ünlü sporcu Adem Kılıçcı ile dostluğunun yanı sıra Berna Keklikler ile atışmalarıyla da konuşulan bir isim oldu. Şengül son zamanlarda Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Sabriye Şengül, Survivor'da yarıştığı iki sezon boyunca performansı ve ada yaşantısıyla gündemde olan bir isimdi.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

Dövüş sanatları alanında başarılara imza atan Şengül, Instagram'dan mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

O poza, "Survivor'un sensiz tadı yok", "Çok hoş olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

12 Kasım 1988; Şalpazarı, Trabzon doğumlu Sabriye Şengül 33 yaşındadır.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

Öte yandan Sabriye Şengül, geçtiğimiz günlerde değişimiyle de adından bir hayli söz ettirmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

İşte Sabriye Şengül'ün Instagram pozları...

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül
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