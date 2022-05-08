Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı! "Survivor'un sensiz tadı yok"

Sabriye Şengül Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yer aldı. Ünlü sporcu Adem Kılıçcı ile dostluğunun yanı sıra Berna Keklikler ile atışmalarıyla da konuşulan bir isim oldu. Şengül son zamanlarda Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Sabriye Şengül, Survivor'da yarıştığı iki sezon boyunca performansı ve ada yaşantısıyla gündemde olan bir isimdi.

Dövüş sanatları alanında başarılara imza atan Şengül, Instagram'dan mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı.

O poza, "Survivor'un sensiz tadı yok", "Çok hoş olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

12 Kasım 1988; Şalpazarı, Trabzon doğumlu Sabriye Şengül 33 yaşındadır.

Öte yandan Sabriye Şengül, geçtiğimiz günlerde değişimiyle de adından bir hayli söz ettirmişti.

İşte Sabriye Şengül'ün Instagram pozları...





