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Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

25.04.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında yayınlanan unutulmaz Var mısın Yok musun programının ardından 2010'da Survivor Kızlar-Erkekler yarışmasına katılan Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Eski Survivor yarışmacısı olan Seda Aktuğlu geçtiğimiz aylarda bikinili pozlarıyla gündeme oturmuştu. Yıllar içerisinde epey değişen Seda Aktuğlu'nun son halini tanımak imkansız...

SURVİVOR SEDA AKTUĞLU'NUN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem izlenme rekorları kıran Var mısın Yok musun yarışma programı ile adını duyurmayı başaran Sefa Aktuğlu sonrasında Survivor'a katılmış ve neşeli kişiliği ile seyircilerin aklına kazınmıştı.

Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

1987 Almanya doğumlu 35 yaşındaki Seda Aktuğlu yarışmadan 34 bin TL kazanarak ayrılmıştı.

Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Şimdilerde sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Seda Aktuğlu'nun 67 bin takipçisi bulunuyor.
Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Geçtiğimiz aylarda bikinili pozlarıyla gündeme gelen ünlü ismin düzgün fiziği dikkat çekmişti.

Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Seda Aktuğlu yıllar içerisinde epey değişti.

Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Bikinili pozları olay olmuştu! Survivor Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!


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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram
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