Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor!

Eski Survivor yarışmacısı olan Seda Aktuğlu geçtiğimiz aylarda bikinili pozlarıyla gündeme oturmuştu. Yıllar içerisinde epey değişen Seda Aktuğlu'nun son halini tanımak imkansız...

SURVİVOR SEDA AKTUĞLU'NUN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem izlenme rekorları kıran Var mısın Yok musun yarışma programı ile adını duyurmayı başaran Sefa Aktuğlu sonrasında Survivor'a katılmış ve neşeli kişiliği ile seyircilerin aklına kazınmıştı.

1987 Almanya doğumlu 35 yaşındaki Seda Aktuğlu yarışmadan 34 bin TL kazanarak ayrılmıştı.

Şimdilerde sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Seda Aktuğlu'nun 67 bin takipçisi bulunuyor.



Geçtiğimiz aylarda bikinili pozlarıyla gündeme gelen ünlü ismin düzgün fiziği dikkat çekmişti.

Seda Aktuğlu yıllar içerisinde epey değişti.



