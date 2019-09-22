Eski tarım aletlerini heykele dönüştürdüler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 22 ilden 55 sanatçının katılımıyla düzenlenen "Bozkırın Ruhu Açık Hava Heykel Yarışması"nda, eski tarım aletlerinden yapılan heykeller dereceye girmek için yarıştı.

Turhan Anadolu Kültür ve Kalkınma Vakfı (ANKA) ile Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı iş birliğinde "Bozkırın Ruhu Açık Hava Heykel Yarışması" düzenlendi.

Eski tarım aletlerinden yapılan heykellerin görücüye çıktığı ve 22 ilden 55 sanatçının katıldığı yarışmada, kadın sanatçılar ipi göğüsledi.

Yarışmada Öykü Arda, "Kesişen Döngüler" isimli eseri ile birinci, Nadire Nur "ABC" isimli eseriyle ikinci, Büşra Kaya ise "Mola" isimli eseriyle üçüncü oldu. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verildi.

ANKA Vakfı Başkanı Candan Turhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hayat gayesi içinde sanat olmadan insanın iyi bir şey ortaya koyamayacağını ifade etti.

Orta Anadolu gibi hayat koşullarının daha zor olduğu yerlerde sanatın hak ettiği yere gelemediğini belirten Turhan, şöyle konuştu: