HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski tavuk çiftliğinde korkutan yangın

Eski tavuk çiftliğinde korkutan yangın

07.03.2021 20:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de kullanılmayan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Silivri’de kullanılmayan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Silivri’nin Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eskiden tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteren ancak uzun süreden beridir kullanılmayan çiftlikte henüz belirlemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangının diğer bölümlere sıçramasını önledi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleştiEkvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

KYK borçları silinecek mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere söz verdi!

KYK borçları silinecek mi? Kılıçdaroğlu söz verdi!

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

Bütün rakiplerini geride bıraktı!

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

“Love Erdoğan” nedir? “Love Erdoğan” ne anlama geliyor?

"Love Erdoğan" nedir?

MSB Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

7 terörist etkisiz hale getirildi

Cinsel organını markette anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

Cinsel organını anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.