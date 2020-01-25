Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması:

MANİSA (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Akhisar'daki depremin hasarını atlatamadan Elazığ'da daha büyük bir depremi yaşadığını belirterek, "Acımız orada daha büyük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 14 saat geçmesine rağmen canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. Bu bizi bir nebze olsun teselli ediyor." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yıldırım, 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğündeki depremin hasar oluşturduğu Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti.

Depremin en çok hasar verdiği Karakurt Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, bölgede 300'ün üzerinde binada hasar oluştuğunu, bunlarla ilgili çalışmaları ivedilikle yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi talebiyle ilgili çalışmaları takip edeceklerini dile getirerek, "Hamdolsun can kaybımız yok. Hasarlı binalar var. Karakurt Mahallesi 100'ün üzerinde hasarlı binası olan önemli bir yerleşim yerimiz. Akhisar'da ise 200'ün üzerinde hasarlı bina var. Manisa yolunda buraya uğradık. En ağır hasarları yerinde gördük. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradaydı. O da gerekli tespitleri yaptı. Acil müdahaleler, ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte her türlü destek yapılacak. Yapılan evler, binalar yerine gelir ama gider can geri gelmez." diye konuştu.