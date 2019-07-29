Eski TBMM Başkanı Bozbeyli son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören ve yoğun bakımda kaldığı hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Bozbeyli'nin cenaze törenine, Bozbeyli'nin eşi Güngör Bozbeyli, oğulları Mehmet ve Emre Bozbeyli, yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bazı milletvekilleri katıldı.