Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a “Fahri Doktora” unvanı

27. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’a Uşak Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. ’Eğitimin Gayesi: İyi İnsan’ konulu konuşma yapan İsmail Kahraman, "8,6 olan yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı 24 yılda yüzde 45,6’ya ulaşmıştır" dedi.

Uşak Üniversitesi tarafından 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a ’Fahri Doktora Tevdi Töreni’ ve ’Eğitimin Gayesi: İyi İnsan’ adlı konferans Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Gezer, üniversite rektörleri, akademisyen ile öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Rektör Ekrem Savaş’ın açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından Uşak Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından İsmail Kahraman’a fahri doktora tevdi töreni gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Savaş, "Sayın Başkanım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilik yıllarından başlayan ve daha sonra Milli Türk Talebe birliği başkanlığıyla devam eden hayat mücadeleniz, Türk gençliğine bir ufuk kazandırmış ve milli şuur aşılamada örnek olmuştur. Birlik Vakfı başkanlığınızla devam eden hayat mücadeleniz, ilerleyen yıllarda siyasi bir vakurla kendini gösterdi. En zor zamanlar da ülkemizin siyasi krize sürüklenmemesi için çaba harcayarak örnek davranışlar gösterdiniz. Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal alanda kalkınması ve gelişmesi için önemli katkılarda bulundunuz. Bu millet; sizin nasıl büyük bir mücadele insanı olduğunuzu çok iyi bilmektedir. Yıllarca devletimiz ve milletimiz için taşıdığımız derin sevgi ve heyecanımız sinelerimize hapsedilmişti, ancak sizlerin gençliğe yön vermede ve siyasi yaşantınızdaki asil duruşunuz, bastırılmış hislerimize tercüman ve kaybolmaya yüz tutmuş medeniyet arayışımıza kılavuz olmuştur. Bu güne kadar ülkemizin milli menfaatlerinin korunmasında vermiş olduğunuz üstün hizmetlerden ve gayretlerden dolayı sizlere şükran borçluyuz. Bu nedenle zat-ı alinize takdim edilecek Fahri Doktora Unvanını kabul buyurmanız üniversitemiz ve ilimiz açısından bir onurdur. Saygı ile arz ederim" diye konuştu.