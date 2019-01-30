Eski terör hücresi üyesi Türkiye’ye sınır dışı edilecek

Almanya’da 2010 yılında "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aldığı hapis cezasını tamamlayan Sauerland Grubu olarak bilinen terör hücresi üyesiAdem Yılmaz'ınsınır dışı edilerek, doğduğu ülke olan Türkiye'ye gönderilmesi isteniyor.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Frankfurt Sulh Mahkemesi sözcüsü, mahkemenin Salı günü Türk vatandaşı olan Yılmaz’ın sınır dışı edileceklerin tutulduğu merkeze gönderilmesine yönelik karar verdiğini teyit etti. Sözcü, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile daha önce haber portalı Focus Online ve Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde çıkan haberleri doğrulamış oldu.

Frankfurt Sulh Mahkemesi, Yılmaz’ın sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulduğu merkeze gönderilmesi kararı ile Hessen eyaletine bağlı Darmstadt yerel yönetiminin talebini kabul etti.

Hessen İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından Salı günü yapılan açıklamada da, Yılmaz’ın sınır dışı edilebilmesi için Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından verilmesi gereken ve pasaport yerine geçecek belgelerin eksik olduğu belirtilmişti.