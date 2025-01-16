Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku! Telefondaki yalana inandı, 1,5 milyondan fazla para gönderdi

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıldı. Habertürk'ün ahberien göre Hasan Pekcan, 6 Ocak 2025’te cep telefonundan banka görevlisi olduklarını söyleyen kişilerce üç farklı 440’lı numaradan arandı.

DOLANDIRICILARA İNANINCA 1 MİLYON 646 BİN LİRA GÖNDERDİ

Dolandırıcılar, güvenlik sebebiyle ve kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde yer alan tek bir hesaba toplanması gerektiği konusunda Pekcan’ı kandırdı. Pekcan bunun üzerine iki farklı banka hesabından Şükrü Ç. ve Faruk K.’ye toplamda 1 milyon 646 bin 210 TL gönderdi.

BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Dolandırıldığını fark eden Pekcan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Olayı inceleyen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’ta paranın transfer edildiği iki şüphelinin hesaplarının bloke edilmesi ve para başka hesaba aktarılmış ise aktarılan hesap sahiplerinin tespit edilmesi, para çekilmiş ise kamera görüntülerinin gönderilmesi amacıyla ilgili bankalara yazı gönderdi.

ŞÜPHELİLER İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Savcılık, 440’lı numaraların kim tarafından kullanıldığını tespit etmek amacıyla da Türk Telekom’a yazı gönderdi. Hasan Pekcan’ın şüphelilerle görüşme kayıtlarını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) talep eden savcılık, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hesap sahiplerinin tespit edilmesi, tespit edildikten sora gözaltına alınarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.