Eski tıp aletleri "diş hekimliği müzesi"nde sergilenecek

Türkiye'de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olduğunu belirten Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdığını ve bunlardan antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasının Sedat Simavi Tıp Ödülünü aldığını dile getirdi.

Müzede, 1840'lı yıllarda kullanılan Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere, tıp tarihi kitaplarına ve makalelere kadar binlerce eser yer alacak.

Uzel, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makalelere büyük ilgi duyduğunu ve bunları topladığını kaydetti.

- "Bütün amacım bir tıp müzesi kurmaktı"

Şu anda elinde 10 bin civarında tıp kitabı, 5 bine yakın makale ve binlerce tıbbi malzemenin bulunduğunu dile getiren Uzel, şöyle devam etti:

"Bütün amacım bir müze kurmaktı. Bu kapsamda kendimi bildim bileli eski tıp aletlerini biriktirdim, bunların bir kısmını satın aldım, bir kısmı da bağış yoluyla beni buldu. Hedefim eğitici ve öğretici bir müze oluşmasını sağlamaktı. Bu amaçla birtakım girişimlerde bulundum ve en son Seyhan Belediyesi güzel bir Adana konağını bana tahsis etti. Burada şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu bina, İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi olarak tescillendi."

Uzel, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından evinde ve diş hekimi olan oğlunun muayenehanesinde olan binlerce tıp malzemesiyle, 10 bin civarında kitap ve 5 bine yakın makalenin müzeye taşınacağını söyledi.