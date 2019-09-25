Mütalaada, TMSF tarafından suç tarihinden önce Uzan Şirketler Grubu'na el konulduğu, sanıklardan Fethi Çalık'ın da Uzan Grubu Şirketi tarafından yönetim kurulu başkanlığı görevine fon alacaklarının tahsili amacıyla atandığı anlatılarak, sanıklardan Deniz Bozkurt'un ise suç tarihinde söz konusu şirketin genel müdürü olduğu ifade edildi.

Diğer sanıkları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil kurumlar TMSF, Rumeli Çimento, Mavi Turizm ve Telsim AŞ'nin avukatları da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Uzan Grubu'ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yapıldığı iddiasıyla 13 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın "zimmet" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar, 9 sanığın ise "zimmete yardım" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fon yönetimindeki Mavi Turizm ile Rumeli Çimento firmalarının, daha önce alınan bir karar olmaksızın Levent Yatçılık Turizm ve Ticaret AŞ ile imzaladıkları ödenmesine ilişkin sözleşmelerde komisyonun ''yatların alıcısı'' tarafından ödeneceği hususunun hüküm altına alınmış olduğu belirtilen mütalaada, söz konusu yatların satışının, sözleşme tarafı olan şirketlerce değil "Fon" tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Mütalaada, Fon'un Levent Yatçılık Turizm ve Ticaret AŞ'ye herhangi bir taahhüt ve yükümlülüğü olmamasına rağmen bu firmaya yüklü bir miktarda para yatırıldığı vurgulanarak, komisyon ödemelerinin hukuki dayanağının olmadığı anlatıldı.

Polonya'da bulunan çimento fabrikası ile Baker&Mc Kenzie hukuk firması arasında imzalanmış, sözleşme bedeli tamamen ödenmiş ve süresi dolmamış sözleşmenin bulunduğu aktarılan mütalaada, sanık Fethi Çalık'ın da aynı konu ve içerikli kendisi tarafından imzalandığı anlaşılan ancak aslına ulaşılamayan söz konusu firmaların arasında imzalanmış görünen ve sadece fotokopi belgesinden ibaret sözleşmeye dayanan yüklü bir miktar haksız ödemeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.