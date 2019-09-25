Eski TMSF Başkan Yardımcısı’nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

TMSF yönetiminde yer alan ve Uzan Grubu’nun yatlarının satış sürecinde haksız yere ödeme yaptıkları iddia edilen eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve 12 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Çalık’ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetiminde yer alan ve Uzan Grubu’nun el konulan lüks yatlarının satış süresinde haksız ödeme yaptıkları iddia edilen TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve 12 sanığın yargılandığı zimmet davasına devam edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Fethi Çalık ile bazı tutuksuz sanıklar ve katılan TMSF avukatları hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı Mustafa Dağ, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, TMSF’nin suç tarihinden önce Uzan Şirketler Grubu’na el koyduğu, sanık Fethi Çalık’ın Uzan Şirketler Grubu tarafından yönetim kurulu başkanlığına fon alacağının tahsili için atandığı belirtildi. Mütalaada sanık Deniz Bozkurt’un suçun işlendiği tarihte şirketin genel müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi. Sanıklar Fethi Çalık ve Deniz Bozkurt’un görevleri dolayısıyla devredilmiş mal ve parayı, haksız menfaat sağlamak amacıyla usulsüz işlemlere konu ettikleri belirtildi.

Sanıklar Nazım Barış Cağçağ ile Hasan Erşen’in diğer sanıkların yasal zeminde hareket etmediklerini bilmelerine karşın kanuna aykırı emir ve talimatları yerine getirdiklerinin belirtildiği mütalaada, sanıklar Yaşar Akgün ile Yusuf Adıgüzel’in geçmişe yönelik olarak yönetim kurulu kararlarını sahte olarak düzenledikleri ve zimmet suçunun işlenmesinde yer aldıkları kaydedildi. TMSF’ye hizmet sağlayan firma yetkilileri Celal Levent Sadıkoğlu, Ömer Faruk Topuz, İsmail Murat Çağatay, Serdal Can, Beyti Kesim ve Murat Saraçoğlu’nun ise gerçek dışı belgeler düzenleyip ya da düzenletip, kamu görevlisi olan diğer sanıklara vererek yardım ettikleri, sanık Hasan Kemal İmir’in ise TMSF şirketinden hesaba yatırılan paradan çekip iade ederek, zimmet suçuna yardım ettiği kaydedildi.

Mütalaada sanıklar Fethi Çalık, Deniz Bozkurt, Yaşar Akgün ve Yusuf Adıgüzel’in ‘Zimmet’ suçundan 7 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapisleri istenirken, diğer sanıkların ‘Zimmet yardım’ suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.