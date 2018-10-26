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Eski Trabzon Garnizon Komutanı Dalgıç'ın yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan eski Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili kurmay albay Bahadır Dalgıç'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili kurmay albay Bahadır Dalgıç'ın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Dalgıç, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Şaziye Beşli ile sanığın avukatı da yer aldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından dava açıldığını belirtti.

Dalgıç'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından aranarak, Valiliğe çağrıldığı ancak sanığın kendisinin 3. Ordu Komutanlığına bağlı olduğunu belirterek, önce Valiliğe gitmediğini, sabaha doğru emniyet personeli eşliğinde Valilik makamına geldiğini aktaran savcı, daha sonra sanığın isminin darbeciler tarafından oluşturulan listede sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak geçmesi üzerine gözaltına alındığını kaydetti.

Mütalaada, sanığın makam odasında yapılan aramalarda dijital verilerden ele geçen bilgilerde askeri birliklere gönderilen sıkı yönetim bildirisinin yer aldığı aktarıldı.

Dalgıç'ın irtibat kurduğu kişilerin "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan işlem yapılarak yargılandıkları ifade edilen mütalaada, irtibatlı olduğu bazı kişilerin ise "ByLock" kullanıcısı olduklarının belirlendiği vurgulandı.

Mütalaada Kara Kuvvetleri "mahrem imamları"ndan Halil İbrahim Çamur'un 2011-2013 yıllarında Dalgıç'ın mahrem imamlığını yaptığı ve irtibatlı olduğunun tespit edildiği, sanığın gizlilik içerisinde örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket ederek, örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığı ve silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediği belirtildi.

FETÖ/PDY tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilen sanığın, "mahrem imam" Çamur ile Kars, Ankara ve Erzurum illerindeki baz istasyonlardan 51 kez cep telefonu ile 60 kez ise çeşitli telefonlarla görüştüğünün tespit edildiğini aktaran savcı, ayrıca Bahadır Dalgıç'ın kullandığı Aliye Bulut üzerine kayıtlı hat ile mahrem imam Halil İbrahim Çamur'un kullandığı Aytaç Bulut üzerine kayıtlı hattın 2012 yılında Kars ve Ankara'da ortak baz istasyonlarından irtibatlaştıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Savcı, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlediği, üzerine atılı suçun katalog suçlardan oluşu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanları değerlendirildiğinde, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Dalgıç ise Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına katılmadığını vurgulayarak, savunma yapmak üzere mahkemeden süre istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Dalgıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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