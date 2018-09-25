HABER

Eski TRT çalışanına Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski TRT çalışanı B.E, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski TRT çalışanı B.E, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık B.E. ve avukatı Hasan Hüseyin Evin ile TRT avukatı Mustafa Halit Çelik katıldı.

Şikayetlerinin devam ettiğini dile getiren Çelik, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Evin, müvekkilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmediğini, sosyal medya üzerindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini savunarak, burada hak ve özgürlüğün kullanılmasının söz konusu olduğunu iddia etti.

Hakim, "Cumhurbaşkanı hakaret" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdığı B.E'nin bu cezasının ertelenmesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, emniyet mensupları, eski TRT çalışanı B.E, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanan B.E, hakkında hazırlanan iddianamede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

B.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
2 kez saldırıya uğrayan İYİ Parti İl Başkanı Özdal: Şiddetten yana değiliz2 kez saldırıya uğrayan İYİ Parti İl Başkanı Özdal: Şiddetten yana değiliz
İstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyorİstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAKARET İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.