Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar TRT'de spikerlik yapan ve dün yaşama veda eden Yaylalı için Karacaahmet Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaylalı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yaylalı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katıldı.

