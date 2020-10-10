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Eski tuğgeneral FETÖ soruşturması kapsamında yeniden gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Daha önce Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2019 yılında tahliye edilen eski tuğgeneral O.B, İzmir’deki soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce rütbeleri sökülen ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen eski tuğgeneral O.B’nin yakalanması için talimat verdi.

Daha önce Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2019 yılında tahliye edilen eski tuğgeneral O.B, İzmir’deki soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce rütbeleri sökülen ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen eski tuğgeneral O.B’nin yakalanması için talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, O.B.’yi Ankara’da gözaltına aldı.
O.B’nin, FETÖ’nün sözde TSK yapılanması içindeki asker şahıslardan sorumlu sivil örgüt mensuplarıyla irtibatının olduğu, ankesörlü ve kontörlü sabit hat aranmasının bulunduğu belirtildi. Yine rütbeleri sökülen eski tuğgeneralin, örgüt mensuplarıyla irtibatını darbe girişiminden sonra da devam ettirdiği tespit edildi.
O.B daha önce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütle irtibatı nedeniyle tutuklanmış ve ardından mevcut delil durumu nedeniyle tahliye edilmişti.

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