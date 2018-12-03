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Eski tuğla fabrikasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, kullanılmayan eski tuğla fabrikasını kiralayıp, derneğin lokaline dönüştürerek 'tombala' adı altında kumar oynatan 4 kişiyi gözaltına aldı, kumar oynayan 45 kişiye de 259'ar lira para cezası uyguladı.

Eski tuğla fabrikasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, kullanılmayan eski tuğla fabrikasını kiralayıp, derneğin lokaline dönüştürerek 'tombala' adı altında kumar oynatan 4 kişiyi gözaltına aldı, kumar oynayan 45 kişiye de 259'ar lira para cezası uyguladı.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kumar oynandığı ihbarı üzerine Sarıcakaya yolu üzerindeki eski tuğla fabrikası içerisinde bulunan bir derneğin lokaline baskın düzenledi. Baskında, 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye 259'ar lira olmak üzere toplam 11 bin 655 lira para cezası uygulandı, kumar oynanması için yer temin eden 4 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tombala makineleri ile kumar malzemelerine de el koydu.

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