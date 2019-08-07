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Eski Tunus Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 04:42 | Son Güncelleme

Eski Tunus Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali, eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Cibali, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında 11 milletvekilinden imza alarak adaylık sürecini başlattığını ve evrakını Yüksek Seçim Komisyonuna (YSK) sunduğunu belirtti. Halka hizmet için aday olduğunu ifade eden Cibali, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini dile getirdi.

Ekim 2011'de göreve gelen koalisyon hükümetine başkanlık eden Cibali, görevinden 2014'te istifa etmişti. Cibali, aynı yıl Nahda Hareketi Genel Sekreterliği'ni de bırakmıştı.

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi için "en az 10 milletvekili, yerel meclislerden 40 başkan veya 10 bin seçmenin imzası" gerekiyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor.

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Eski Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali Tunus

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