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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, siyaseti bırakıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, siyaseti bıraktığını açıkladı.Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, sosyal medya hesabından açıklama yaparak siyaseti bıraktığını söyledi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, siyaseti bıraktığını açıkladı.
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, sosyal medya hesabından açıklama yaparak siyaseti bıraktığını söyledi. Son seçimlerin sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Mazruki, Tunus İrade Hareketi Partisi başkanlığından ve siyasetten çekildiğini ifade etti. Mazruki, “Ancak ümmetin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim” dedi. Tunus’ta ekonomik sıkıntıların nedeninin yolsuzluk olduğunu dile getiren Marzuki, “Yolsuzlukla savaşılmalı ve onurlu yaşam hakkını tehdit eden kanserin kökü kazınmalı” ifadelerini kullandı.
Tunus’ta 13 Ekim’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Marzuki yüzde 2.9 oy almıştı.

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