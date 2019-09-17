Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki ikinci turda desteklediği adayı açıkladı

Tunus'un önde gelen partilerinden Nahda Hareketi İcra Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi başarılarından dolayı tebrik edildi.

Said'i halkın kararına saygılı olacağı, devrimin değerlerini ve anayasa ruhunu zafere ulaştıracağı için desteklediğini vurgulayan Merzuki, ikinci turun istikrar ve adil bir rekabet ortamında gerçekleşmesini ve seçmenin iradesinin kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Tunus'ta pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından, kendisi de aday olan eski Cumhurbaşkanı Merzuki, sosyal medya hesabından seçimlerin ikinci turunda bağımsız aday Said'i destekleyeceği yönünde paylaşımda bulundu.

"Demokrasi sürecini somutlaştıran bu önemli tarihi başarıdan dolayı Tunus halkını tebrik ediyoruz. Devrimimizin hedefi buydu. Bundan sonra Tunus'un diktatörlük sayfası kapatılmış ve Tunuslular için haklarını kullanabilecekleri, kanun ve anayasa gölgesinde görevlerini ifa edebilecekleri ufkun perdesi aralanmış oldu."

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle, ülkenin demokrasi yolunda bir adım daha atıldığını belirtilen açıklamada, bunun devrimi güçlendirdiği ,Tunus'un bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendiren yeni siyasi geleneklerin önünün açıldığı aktarıldı.

Seçimlerin zamanında ve sistemli, şeffaf, dürüst, özgür, herkesi kapsayacak şekilde gerçekleşmesinin, Nahda Hareketi'nin tüm ortaklarıyla birlikte son yıllarda izlediği ulusal politik çizginin semeresi olduğu belirtildi.

Nahda Hareketinin, izlediği siyasi rotayla, Tunus'u Arap coğrafyasındaki ateşten koruduğunu, ülkede bozgunculuk çıkarma ve devleti zayıflatma yoluyla devrimi hedef alan güçleri püskürttüğü kaydedilen açıklamada, Nahda'nın ülkenin korunmasında sergilediği rolden gurur duyduğu belirtildi.