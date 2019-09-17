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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki ikinci turda desteklediği adayı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 22:09 | Son Güncelleme

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said'i destekliyor

TUNUS (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said'i destekleyeceğini açıkladı.

Tunus'ta pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından, kendisi de aday olan eski Cumhurbaşkanı Merzuki, sosyal medya hesabından seçimlerin ikinci turunda bağımsız aday Said'i destekleyeceği yönünde paylaşımda bulundu.

Said'i halkın kararına saygılı olacağı, devrimin değerlerini ve anayasa ruhunu zafere ulaştıracağı için desteklediğini vurgulayan Merzuki, ikinci turun istikrar ve adil bir rekabet ortamında gerçekleşmesini ve seçmenin iradesinin kabul edilmesini umduğunu belirtti.

- Nahda Hareketi'nden ikinci tura kalan adaylara tebrik

Tunus'un önde gelen partilerinden Nahda Hareketi İcra Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi başarılarından dolayı tebrik edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi sürecini somutlaştıran bu önemli tarihi başarıdan dolayı Tunus halkını tebrik ediyoruz. Devrimimizin hedefi buydu. Bundan sonra Tunus'un diktatörlük sayfası kapatılmış ve Tunuslular için haklarını kullanabilecekleri, kanun ve anayasa gölgesinde görevlerini ifa edebilecekleri ufkun perdesi aralanmış oldu."

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle, ülkenin demokrasi yolunda bir adım daha atıldığını belirtilen açıklamada, bunun devrimi güçlendirdiği ,Tunus'un bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendiren yeni siyasi geleneklerin önünün açıldığı aktarıldı.

Seçimlerin zamanında ve sistemli, şeffaf, dürüst, özgür, herkesi kapsayacak şekilde gerçekleşmesinin, Nahda Hareketi'nin tüm ortaklarıyla birlikte son yıllarda izlediği ulusal politik çizginin semeresi olduğu belirtildi.

Nahda Hareketinin, izlediği siyasi rotayla, Tunus'u Arap coğrafyasındaki ateşten koruduğunu, ülkede bozgunculuk çıkarma ve devleti zayıflatma yoluyla devrimi hedef alan güçleri püskürttüğü kaydedilen açıklamada, Nahda'nın ülkenin korunmasında sergilediği rolden gurur duyduğu belirtildi.

Hareketin, kendi adayları Meclis Başkan Vekili Abdulfettah Moro'nun adaylığının geç açıklamasına rağmen, seçimlerde elde ettiği sonuçtan gurur duyduğu aktarıldı.

Moro'nun seçim kampanyası süresince sergilediği mücadele, kararlılık, Tunus'ta ve dışındaki toplumsal tabakalarla iletişiminden memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, Nahda adayının ayrıca seçim programının ülkeye ve yüksek çıkarlarına hizmet etme sorumluluğuyla öne çıktığı vurgulandı.

- Tunus Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim sonuçları

Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla Anayasa Profesörü Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Merzuki ise 2,9'unu elde etmişti.

YSK'nin nihai sonuçları 21 Ekim'e kadar açıklaması gerekiyor. YSK'nin seçimin ikinci turunun tarihini de nihai sonuçların açıklamasının ardından ilan etmesi öngörülüyor. YSK tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğu duyurulmuştu

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Merzuki Nahda seçim Tunus

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