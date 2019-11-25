Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki siyaseti bıraktığını duyurdu

TUNUS (AA) - Devrim sonrası dönemin (2011-2014) ilk Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, siyasi hayattan çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Merzuki, ülkedeki son seçimlerin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstüne aldığını bildirerek "Tunus İrade Hareketi Partisi başkanlığından ve ulusal siyasi hayattan ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Merzuki, milli ve ümmetin tüm sorunlarıyla ilgili olmaya ve bu konularda hizmet etmeye devam edeceğini aktardı.

Tunuslulara hitap eden Merzuki, "Hep birlikte daha çok ümit ve iyimserlikle 'reaya bir halk olmaktan vatandaş halk olmak' adına bu tehlikeli ve zor geçişi devam ettirmek için ümitsizliğe kapılmayın." dedi.

Merzuki, başkanlık rejimine geçiş yönünde anayasal değişiklik talebinde bulunanlar konusunda halkı uyardı.

Ülkede ekonomik sıkıntıların en önemli sebebinin yolsuzluk olduğuna dikkati çeken Merzuki, yolsuzluğa karşı savaş ilan edilmesi ve onurlu bir yaşam hakkını tehdit eden bu kanserin kökünün kazınması çağrısında bulundu.