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Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

KONYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın eski pilotu yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın yargılanmasına devam edildi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla hapis cezası istenen Adalı, suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın eski pilotu yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın yargılanmasına devam edildi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla hapis cezası istenen Adalı, suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, geçen yıl 26 Aralık günü Türk Yıldızları eski pilotu Ali Onur Adalı gözaltına alınarak, tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Adalı'nın yargılanmasına Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Ali Onur Adalı, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Adalı, suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını savundu.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Daha sonra mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ali Onur Adalı'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Adalı'nın avukatı ise dosyada bulunan HTS kayıtlarının ve bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu ileri sürdü.
Adalı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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