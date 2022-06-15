Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"

Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki İran kedisi 'Bebek'i kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer (37), toplu taşıma kullanan ünlülere dahil oldu.

"ÇOK ZEVKLİ"

Sönmezer, önceki gün halk otobüsüne binip, çektiği fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, gönderisine, "Gidiyoruz, çok zevkli." notunu düştü.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alındı. 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumu çok sayıda beğeni aldı.

