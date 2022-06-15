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Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"

15.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün halk otobüsüne binen 2002 Türkiye güzeli Esra Sönmezer, o anları, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla Instagram'dan paylaştı. Sönmezer'in paylaşımı sosyal medyada tartışma olurken, pek çok takipçisi de 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumunda bulundu.

Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"

Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki İran kedisi 'Bebek'i kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer (37), toplu taşıma kullanan ünlülere dahil oldu.

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"ÇOK ZEVKLİ"

Sönmezer, önceki gün halk otobüsüne binip, çektiği fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, gönderisine, "Gidiyoruz, çok zevkli." notunu düştü.

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Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alındı. 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumu çok sayıda beğeni aldı.

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Esra Sönmezer
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