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Eski Türkiye güzeli Manolya Onur mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE  eski güzeli Manolya Onur, vefatının 2.

Halil YILMAZ - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE eski güzeli Manolya Onur, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı. 1975 yılında yapılan güzellik yarışmasında Türkiye'nin 2. güzeli seçilen Manolya Onur'un Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Manolya Onur'un kızı Prenses Nilüfer Jah'ın yanı sıra Manolya Onur'un çocukluk arkadaşları Hülya Yiğitalp ve Tülin Özden ile sevenleri katıldı. 62 yaşında hayatını kaybeden Manolya Onur'un mezarı başında Kuranı Kerim okunmasının ardından, gelenlere tatlı ikram edildi.

Manolya Onur'un eski eşi ve son halife Abdülmecid'in torunu Haydarabad Nizamı Mukarrem Bereket Şah'ın ise anma törenine rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı öğrenlidi.. Manolya Onur'un mezarı başında Kuranı Kerim okuyan imam, Manolya Onur ve tüm hayatını kaybedenler için dua etti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

"ALLAH KIZINA UZUN ÖMÜR VERSİN"

Manolya Onur'un 50 yıldır arkadaşı olduğunu dile getiren oyuncu Hülya Yiğitalp, "Ankara'dan çocukluk arkadaşıyız. İstanbul'a da birlikte geldik aslında. O da benim gibi mankenlik yapmak istiyordu. Dolayısıyla o tür bir bağımız da var. Kader arkadaşlığımız var, diyeyim. Çok zamansız gitti, tabii üzücü oldu hepimiz için. Hep birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Üzgünüz tabii ama kader. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Allah kızına uzun ömür versin" dedi.

"ACIMIZ BÜYÜK. HALA UNUTAMIYORUZ, UNUTAMAYIZ DA ZATEN"

Anma törenine katılan bir başka oyuncu Tülin Özden ise Manolya Onur ile 1976 tarihinden itibaren arkadaş olduğunu belirterek, "Birçok şeyi birlikte paylaştık. Kardeşten daha yakındık birbirimize. Her döneminde yanında oldum. Çok erken kaybettik tabii çok kötü oldu. Acımız büyük. Hala unutamıyoruz, unutamayız da zaten" diye konuştu.

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