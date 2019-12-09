HABER

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yumurtalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, düzenlediği mitingde yumurtalı saldırıya uğradı.Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev’de muhalefetin siyasi kanadını oluşturan isimlerle ‘Zelenskiy için kırmızı çizgi’ adı altında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi.Muhalefet tarafından Rusya yanlısı olarak eleştirilen Zelenskiy’e karşı düzenlenen mitingde beklenmedik bir olay yaşandı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yumurtalı saldırı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, düzenlediği mitingde yumurtalı saldırıya uğradı.
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev’de muhalefetin siyasi kanadını oluşturan isimlerle ‘Zelenskiy için kırmızı çizgi’ adı altında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi.
Muhalefet tarafından Rusya yanlısı olarak eleştirilen Zelenskiy’e karşı düzenlenen mitingde beklenmedik bir olay yaşandı. Mitinge katılanlar arasındaki bir vatandaş, daha önce gösteri alanına soktuğu yumurtaları Poroşenko’ya fırlattı. Eski Devlet Başkanı’na 2 adet yumurta atan şahıs, gösteriye katılan ve muhalefet destekçisi olanlar tarafından yaka paça yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa, Almanya, Rusya liderlerinin katılımıyla Ukrayna krizine çözüm bulmak için gerçekleştirilecek Normandiya Dörtlüsü toplantısına katılacak. Kırım konusunun da değerlendirileceği toplantı, Zelenskiy’nin Ukraynalılara verdiği sözleri tutması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yumurtalı saldırı

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Manisa’da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdiManisa’da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Tren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralıTren rayında kaza: 1 ölü 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.