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Eski Ukrayna İstanbul Başkonsolosu milletvekili oluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın eski İstanbul Başkonsolosu Bohdan Vasileviç Yaremenko, ülkede geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oyların yüzde 37’sinden fazlasını alarak meclise girmeye hak kazandı.Ukrayna’da Pazar günü yapılan erken parlamento seçim sonuçlarının ardından, 2010-2013 yılları arasında Ukrayna’nın İstanbul Başkanolosluğu görevini sürdüren Bohdan Vasileviç Yaremenko milletvekili seçilerek meclise girmeye hak kazandı.

Ukrayna’nın eski İstanbul Başkonsolosu Bohdan Vasileviç Yaremenko, ülkede geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oyların yüzde 37’sinden fazlasını alarak meclise girmeye hak kazandı.
Ukrayna’da Pazar günü yapılan erken parlamento seçim sonuçlarının ardından, 2010-2013 yılları arasında Ukrayna’nın İstanbul Başkanolosluğu görevini sürdüren Bohdan Vasileviç Yaremenko milletvekili seçilerek meclise girmeye hak kazandı. Eski İstanbul Başkonsolosu, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy gibi Halkın Hizmetkarı Partisi adayıydı. Kiev’deki 215 numaralı seçim bölgesinden aday olan Yaremenko, yüzde 37’nin üzerinde oy aldı.
Bohdan Yaremenko, İstanbul’daki başkonsolosluk görevinden sonra 2014 yılında yaşanan ‘Euromaidan’ olaylarında aktif rol almakla kalmayıp ‘Maidan Dışişleri’ adıyla bir sivil toplum kuruluşu kurmuştu.
Nisan ayında oyların yüzde 73’ünü alarak Ukrayna Devlet Başkanı seçilen eski komedyen Vladimir Zelenskiy, ilk icraat olarak meclisi feshederek erken parlamento seçimi çağrısında bulunmuştu. Pazar günü yapılan seçimin sonuçlarına göre, Zelenskiy’in Halkın Hizmetkarı Partisi oyların yüzde 44,4’ünü alarak çoğunluğu elde ettiyse de hükümeti kurmak için koalisyon kurması gerekiyor.

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