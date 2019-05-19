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Eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi.

Eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi

İstanbul’da yaşayan eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi. Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftarla bin 500 kişi orucunu birlikte açtı.
İstanbul’da yaşayan eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi. 8 yıldır düzenlenen iftarda yaklaşık bin 500 kişi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde orucunu birlikte açtı. İftarı düzenleyen MHP MYK üyesi Erdem Karakoç, “İstanbul’daki öğretmenleri ve ülkü ocağı başkanlığı yapmış arkadaşlarımızla beraber bir araya gelmek için yıllardır bir gayretimiz var. Bu sahada da 8. yıl iftarımız oluyor.” dedi.

Eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi

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