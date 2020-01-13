Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki iddianame kabul edildi

İddianamede, Oğuz'un savcıya verdiği 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği'ne üyeliği olduğu, dernek faaliyetleri kapsamında Afrika'ya gittiği, küçüklüğünden beri Afrika'ya karşı özlem ve sevgisi olduğunu belirttiği ve "Ofisimi yeni açtığım zamanlarda gündemde Afrika ile ilgili birçok haber vardı. Ben de Afrika ile ilgili bir oluşumun içerisinde yer almak istedim. Afrika ile ilgili yaptığım araştırmalarda söz konusu derneğin vasıtasıyla bu işlere katılabileceğim söylendi." dediği ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet savcısının Oğuz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza talep ettiği iddianame, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla aranan Hüseyin Ç. ile ABD'ye aynı uçakla yan yana koltuklarda gittiğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Oğuz'un 2010 yılında gezi amaçlı tek başına ABD'nin New York eyaletine gittiği, birçok yabancı şirkete danışmanlık hizmeti verdiği, kapatılan Bank Asya'da yaptığı işin niteliğinden dolayı hesabının olduğu, 2004-2006 arasında örgütün sohbetlerine birkaç kez katıldığına ilişkin ifadelerinin de olduğu iddianamede, tanık ifadeleri de yer aldı.

Tanıklardan T.B, Oğuz'un muhafazakar biri olduğuna, dini konuşmalarda bulunduğuna, dini sohbetlere gittiğini söylediğini belirterek, şüphelinin 2011'deki 29 Ekim kutlamalarında belediyenin bir programında rakı içtiğini gördüğüne ve çok şaşırdığına ilişkin ifadeleri de iddianamede bulundu.

- Telefon hatlarını FETÖ mensupları kullanmış

İddianamede, Oğuz'un yurt dışı seyahatlerine, iş ilişkisine ve hakkında toplanan bilgi ve belgelere de yer verildi.

Oğuz'un üzerine kayıtlı birçok telefon hattının olduğu dile getirilen iddianamede, bazı telefon hatlarının FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı, zanlının birçok kez bu kişilerle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtları yer aldı.