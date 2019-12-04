Eski Üsküp Çarşı esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Eğer ki dedelerimiz Çanakkale’de şehit düşmeseydi bugün belki de Türkiye olmazdı. Bizim için Çanakkale çok önemlidir. O Çanakkale’de Balkanlar’dan çok şehit düşmüştür, ailemizden de bir şehidimiz var orada. Dedelerimiz nasıl Çanakkale’de şehit düşmüşse biz de Türkiye için şehit düşmeye hazırız."

Yüzyıllardır barış içinde Türk, Arnavut, Makedon, Boşnak, Roman olmak üzere birçok milletten kişinin ekmek parasını kazandığı Osmanlı döneminden kalma eski Üsküp Çarşısı'nın esnafı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercih yaptı.

Türk bayrağını Müslümanların bayrağı olarak nitelendiren Murat, "O bayrak için sadece Türkler kan vermedi, o bayrak için çok Müslüman kan verdi." dedi.

Kuyumculukla uğraşan Arnavut asıllı Necmedin Buşi de "haber" kategorisinde Sergen Sezgin’in "Tasavvuf rüzgarı", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafı ailelerin ve çocukların verdiği fedakarlığı anlattığı için seçtiğini dile getiren Buşi, "Eğitim paha biçilemez." diye konuştu.

"Haber" kategorisindeki fotoğrafın sufilerin gerçekleştirdikleri sema ritüeliyle dünyadan arındıklarını anlattığını belirten Buşi, ruhun her kurtuluşunun kendisinin hoşuna gittiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf hakkında konuşan Buşi, "Çok duygusal bir andı. Bir yandan şehitler var, diğer yandan ise Türkiye’nin EURO 2020’ye katılma zaferi hem acı hem de mutluluğu barındırıyordu. Bu da benim için çok duygusal bir andı." ifadelerini kullandı.