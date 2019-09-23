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Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Ali Yaba (69), eski usul tezgahta, kadınların yün eğirmekte kulandıkları öreke ve satranç taşı yapıyor.

Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Ali Yaba (69), eski usul tezgahta, kadınların yün eğirmekte kulandıkları öreke ve satranç taşı yapıyor. Yaba, özellikle stranç taşlarına büyük ilgi gösterildiğini belirtti.
Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın Çevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Ali Yaba, kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmayı sürdürüyor. Çitçilik yapan Yaba, bir taraftan da eski usul el tezgahında, tahtadan yemek kepçesi, havan, yemek kapları ile kadınların yün eğirmekte kullandıkları öreke ve ilçede 7'den 70'e herkesin bilip, oynadığı satranç taşı yapıyor. 50 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlatan 69 yaşındaki Yaba, amacının bu mesleği unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.
TALEPLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR
Taleplere yetişmekte zorlandığını ve özellikle satranç taşlarına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Yaba, "Satranç taşlarını ceviz ağacından yapıyorum. Ayrıca sarımsak ezmede kullanılan havan, yemek kepçesi ve yün eğirmede kullanılan öreke de halen tercih ediliyor. Amacım, hem kültürümüzü yaşatmak, hem de geçimimizi sağlamak. Gençlerin de bu işi öğrenmelerini istiyorum. Ben öldükten sonra da bu kültürün yaşatılmasını isterim. Benden önce dedelerimiz ve babalarımız da bu mesleği yapıyordu. Sadece bizim köyümüzde bu işin 10 ustası vardı. Şimdi ise sadece ben kaldım." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyorEski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyorEski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyorEski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor

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