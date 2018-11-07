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Eski vaize FETÖ/PDY'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılanan eski vaiz Mehmet Fatih Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılanan eski vaiz Mehmet Fatih Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Fatih Y.’nin cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Fatih Y. hazır bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen vaiz Mehmet Fatih Y., savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını öne sürerek beraatini talep etti.
Sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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