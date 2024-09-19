Eski Vali Doğan’ın kararının kamuoyu tarafından tepki çekmesi üzerine vali, AK Parti tarafından milletvekilliğine aday gösterilmemişti

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete 16 ilin valiliği değişti. 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli birçok şehri etkileyen depremde Hatay valisi olarak görev yapan Rahmi Doğan, depremin 37. Gününde AK Parti'den milletvekili olmak için istifa etmişti. Eski Vali Doğan’ın kararının kamuoyu tarafından tepki çekmesi üzerine vali, AK Parti tarafından milletvekilliğine aday gösterilmişti. O günden bu yana geçen 1,5 yılın ardından Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Valisi olarak atandı.

RAHMİ DOĞAN YORUMLARI KAPATTI

22 Aralık 2023 yılından beri paylaşımda bulunmayan Doğan, Sakarya’ya vali olarak atanması haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Doğan, paylaşımında, ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sakarya ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bizleri bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum’’ dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sakarya ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bizleri bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. — Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) September 18, 2024

Yeni atanan Sakarya Valisi Doğan’ın paylaşım ile vali olduğunu bildirirken, yorumları kapatması dikkatlerden kaçmadı.

DEPREM DÖNEMİNDE SUÇ DUYUSUNDA BULUNULMUŞTU

6 Şubat depremlerinde sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle, depremde ailesini kaybeden Cahit Aşkar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Doğan'ın deprem öncesi ve sonrası gerekli önlemleri almadığı, yardım ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı ve afet hazırlığı çalışmaları yapmadığı iddia edildi.

Aşkar, yaşanan kayıplardan dolayı Doğan'ı sorumlu tuttu ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasında bulundu. Ancak Yargıtay, 18 Eylül 2024'te bu suç duyurusunu işleme koymama kararı aldı.

ATAMA KARARI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Suç duyurusunu işleme koymama kararının alındığı gün, Rahmi Doğan’ın Sakarya Valisi olarak atanması tepkilere neden oldu. Atamanın, özellikle aynı güne denk gelerek yapılması siyasi bir tartışma konusu haline geldi.

DEĞİŞEN 16 İLİN VALİLİKLERİ KİMLERDİR?

Resmi Gazete’de yer alan karara göre değişen valilikler şöyle;

Konya Valisi Vahdettin Özkan; Manisa Valiliğine, Kırklareli Valisi Birol Ekinci, Şırnak Valiliğine, Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine, Bursa- Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine, İstanbul- Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine, Hatay- İskenderun Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine, İstanbul- Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine, Ankara- Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

1969 yılında Sivas'ta dünyaya Rahmi Doğan, ilkokulu Danişment İlkokulunda tamamladı, Orta ve Lise eğitimini ise Sivas İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında " İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini" kazandı ve 1991 yılında da başarı ile mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini "Türkiye'de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti" konulu tezi hazırlayarak tamamladı. 1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atanan Doğan, bu dönem içerisinde 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi almış ve burada bazı mesleki incelemelerde bulundu.

1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başlayan Doğan, 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı.

27 Ekim 2018 tarihinde Resim Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı.

15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.