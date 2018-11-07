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Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL eski valisi Hüseyin Avni Mutlu, hakkındaki FETÖ davasından verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından Edirne'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Engin ÖZMEN / EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL eski valisi Hüseyin Avni Mutlu, hakkındaki FETÖ davasından verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından Edirne'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yargılandığı İstanbul 30'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ 'mülkiye' yapılanmasına yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezayı onadı. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezasının kesinleşmesinin ardından avukatıyla Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mutlu'nun arşiv görüntüsü

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