ESKİ VALİ HÜSEYİN AVNİ  MUTLU,  İKİ TAŞERON İŞÇİNİN ÖLÜMÜ DAVASINDA BERAAT ETTİ

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İKİTELLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanık beraat etti. Vefat eden bir sanık hakkındaki dava da düştü.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı hakkında Ceza Muhakemesi Kanunun'da yer alan "yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması" gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesini istedi. Savcı, vefat eden Tahir Oruç hakkında ise düşme kararı verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı'nın beraatine karar verirken, hayatını kaybeden sanık Oruç hakkında ise düşme kararı verdi.