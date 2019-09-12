HABER

ESKİ VALİ HÜSEYİN AVNİ  MUTLU,  İKİ TAŞERON İŞÇİNİN ÖLÜMÜ DAVASINDA BERAAT ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

İKİTELLİ  Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanık beraat etti.

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İKİTELLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanık beraat etti. Vefat eden bir sanık hakkındaki dava da düştü.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı hakkında Ceza Muhakemesi Kanunun'da yer alan "yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması" gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesini istedi. Savcı, vefat eden Tahir Oruç hakkında ise düşme kararı verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı'nın beraatine karar verirken, hayatını kaybeden sanık Oruç hakkında ise düşme kararı verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 Ağustos 2010'da trafo bakım, taşeron firmada temizlik ve onarım işinde çalıştırılan Erkan Karataş ve Satılmış Çolakoğlu'nu elektrik akımına kapılarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Kaza ile ilgili Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan İkitelli OSB'deki elektrik mühendisleri ve taşeron firma yetkilisi sanıklar değişik hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilirkişi raporuna göre aralarında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu o dönem İkitelli OSB'de Yönetim Kurulu üyelerinin de olayda sorumluluğu olduğu iddiasıyla haklarında 2015 yılında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Savcılığı da 2016 yılında sanık Hüseyin Avni Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz, Nihat Tunalı ve Tahir Oruç hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise yetkisizlik kararıyla dava dosyasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Elazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldıElazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı
Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını istiyorNazlı yaşadıklarının rüya olmasını istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

İstanbul'da çakarlı araçlar emniyet şeridi ihlaline devam ediyor

Bakanlık iptal etmişti! Kural dinlemiyorlar!

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.