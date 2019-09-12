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Eski Vali Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ve iki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ve iki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Hüseyin Avni Mutlu, Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı beraat etti.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İOSB) 2010 yılında, iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İOSB Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı bulunduğu için yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve iki sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkları avukatları temsil etti.
Cumhuriyet savcısı beraat talep etti
Duruşmada davaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde diğer sanıklara yapılan yargılamanın beraatle sonuçlandığını belirtti. Diğer sanıklar yönünden beraat kararı verilmesine ilişkin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri olan Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı için beraat kararı, Nisan 2016’da hayatını kaybeden Tahir Oruç için ise düşme kararı verilmesini talep etti.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı’nın beraatine hükmetti. Heyet, Tahir Oruç için ise davanın düşmesine kararı verdi.

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