Eski Vali Orhan Çiftçi için 18 yıl hapis istemi!

Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi (54), ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) ile bir dönem yakınlık yaşadı. Daha sonra sona eren ilişkinin ardından Çiftçi, İstanbul Bağcılar’a kaymakam olarak atanırken, Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Bunun üzerine ikili arasında tartışmalar yaşandı. Orhan Çiftçi, biri kadın 4 kişi ile birlikte 8 Mayıs 2017 tarihinde Bursa'ya giderek daha önceden kararlaştırdıkları yerde Özkalfa ile buluştu. Taraflar arasında burada gerginlik yaşandı. Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi, Özkalfa'yı zorla Balat Ormanı’na götürdü. Burada ağır hakaretlere maruz kalıp, dövülen Özkalfa, iddiaya göre Çiftçi’nin ayaklarının altını öpmesi sonrası serbest bırakıldı.

Özkalfa’nın şikayetinin ardından İçişleri Bakanlığı, Orhan Çiftçi hakkında soruşturma başlattı. Olay ortaya çıktığında Kırklareli’de vali olarak görev yapan Çiftçi, daha sonra merkeze alındı.

ÇİFTÇİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Erdal A., 14 Şubat 2018'de tutuklandı. Erdal A., 4 ay sonra serbest kaldı. Çiftçi’nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamaları reddeden Çiftçi hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçuna iştirak' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.