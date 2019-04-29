Eski vali yardımcısı FETÖ'den yargılandığı davada beraat etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Mersin Vali Yardımcısı Ali Katırcı'nın beraatine karar verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Katırcı, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada sanığın avukatı hazır bulundu.
Sanık Katırcı, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve dava sürecinde detaylı savunma yaptığını belirterek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin değerlendirmesinde, delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, ''yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması'' gerekçesiyle sanık Katırcı'nın beraatine karar verdi.
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