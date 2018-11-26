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Eski Vali yardımcısına ByLock tutuklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 19:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Karabük eski Vali yardımcısı A.C.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Karabük eski Vali yardımcısı A.C. tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen Karabük eski Vali Yardımcısı A.C. gözaltına alındı.
A.C. hakkında düzenlenen soruşturma evraklarıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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