Eski valinin ''iş kazası'' davasında karar

İSTANBUL (AA) - İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde (İOSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölüyle ilgili, o dönem vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar eski vali Hüseyin Avni Mutlu ile OSB yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Hayatını kaybeden sanık Tahir Oruç hakkında ise düşme kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı'nın beraatine karar verdi. Hayatını kaybeden sanık Oruç, hakkında ise düşme kararı verildi.