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Eski valinin ''iş kazası'' davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili, kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen aralarında FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada hüküm giyen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi - Hayatını kaybeden bir sanık hakkında ise düşme kararı çıktı

İSTANBUL (AA) - İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde (İOSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölüyle ilgili, o dönem vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar eski vali Hüseyin Avni Mutlu ile OSB yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Hayatını kaybeden sanık Tahir Oruç hakkında ise düşme kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar Mutlu, Karagöz ve Tunalı'nın beraatine karar verdi. Hayatını kaybeden sanık Oruç, hakkında ise düşme kararı verildi.

- Davanın geçmişi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde 22 Ağustos 2010'da, taşeron firmada trafo bakım, temizlik ve onarım işinde çalıştırılan Erkan Karataş ve Satılmış Çolakoğlu, elektrik akımına kapılmaları üzerine hastaneye kaldırılmışlardı. İşçiler Karataş ve Çolakoğlu tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan İkitelli OSB'deki elektrik mühendisleri ve taşeron firma yetkilisi sanıklar değişik hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dava dosyası Yargıtay'a gönderilmişti.

Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu o dönem İkitelli OSB'de yönetim kurulu üyelerinin de olayda sorumluluğu olduğu iddiasıyla haklarında 2015 yılında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin Avni Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı'nın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İddianameyi inceleyen Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise yetkisizlik kararıyla dava dosyasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

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