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Eski valiye FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan eski Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılan eski Kütahya Valisi Kenan Çiftçi hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Çiftçi'nin avukatı Enes Fatih Çiftçi katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan'ın bir önceki duruşmanın ara kararı gereği, dosyaya giren evrakları okumasının ardından söz alan avukat Çiftçi, müvekkilinin mahkemeye gönderdiği yazılı savunmasına katıldığını belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dosyaya yeni gelen belgelere karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Alparslan Türkmen mütalaasında, sanık Çiftçi'nin FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildiğini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya 135 bin 400 lira yatırdığını kaydetti.

Savcı Türkmen, sanığın Ordu Valiliği döneminde, Başbakanlık İletişim Merkezine yapılan, Ordu'da terör örgütü PKK'nın "hayalet timi"nin görüldüğü yönündeki ihbarları yalanladığını ve yalanlama nedeniyle güvenlik seviyesinin düşürülmesine sebebiyet verdiğini, ardından Giresun ve Trabzon'da terör saldırılarının gerçekleştiğini bildirdi.

Sanık Çiftçi'nin Kütahya Valiliğinde görev aldığı dönemde de FETÖ'yle irtibatlı derneklerin 11 Nisan 2012'de düzenlediği Güney Afrika gezisine katıldığı ve bu gezide örgüte müzahir okulları ziyaret ettiği belirtilen mütalaada, Çiftçi'nin 3 Eylül 2012'de ise ABD gezisine katıldığı ve Pensilvanya'da örgütün elebaşı Gülen'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Mütalaada açıklanan gerekçelerle sanık Çiftçi'nin, TCK'nın 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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