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'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.10.2024 16:54
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Eski Bakan Vahit Kirişçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı arasında makam aracı krizi çıktığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddianın doğru olmadığını ifade etti.

'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"BAKANLIK ENVANTERİNDE DEĞİL"

Bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

"Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
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