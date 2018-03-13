Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe 11 yaşına bastı. Aile Ayşe için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

Hamdi Alkan'ın eski ve yeni eş bir arada!

1 / 9 Parti Hamdi Alkan'ın eski ve yeni eşlerini bir araya getirdi.

2 / 9 Canan Hoşgör, birlikte yer aldıkları fotoğrafı "Can Ayşem... Canım Ayşem 11 oldu... Sağlıkla, huzurla, neşeyle, daima beraber inşallah kuzum" notu ile Instagram'da paylaştı.

3 / 9 Selen Görgüzel ise aynı kareyi paylaşıp altına "Seni çok seviyoruz Ayşemiz... Nice mutlu yaşlara kuzum! Can cana, yan yana, hep beraberce... İlknaz, Ankara’da olsanda burada canımızdaydın. Annem bir olduk, tek olduk üfledik Ayşemizin pastasını..." notunu düştü.

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5 / 9 Selen Görgüzel ile Canan Hoşgör, daha önce de Ayşe'nin doğum günü sebebiyle bir araya gelmişti.

6 / 9 Canan Hoşgör konuyla ilgili olarak “Sağ olsun Selen Görgüzel küçük kızım için güzel bir doğum günü organizasyonu yapmış. Beni de davet ettiler, gittim. Bu bir medeniyet göstergesi, herkes hayatına bir şekilde devam ediyor” demişti...

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