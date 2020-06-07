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Eski ve yeni eşinin kavgasını ayırmak isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde Edanur Ş. ile eski kocası Fırat G. ve resmi nikahlı eşi Hüseyin Ş. bir araya geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle Fırat G. ve Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı.

ESKİ VE YENİ EŞİNİ AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Edanur Ş, eski ve yeni eşini ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgada yaralanan Fırat G. ve Hüseyin Ş, apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ESKİ EŞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılardan Fırat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemi sürüyor. (AA)

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