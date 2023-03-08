Eski ve yeni hali bir arada! Arsuz Belediyesinden yürekleri sızlatan 'deprem' paylaşımı: Yaktın ah yaktın beni

Seçimlerin yaklaşmasıyla siyasette yaşanan gelişmeler gündem olurken bir yandan 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yaralayan depremler için bölgede canla başla çalışmalar devam ediyor. Büyük yıkıma uğrayan kentlerin son halleri ise yürekleri dağladı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay, 2 hafta sonra gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle bir kez daha yıkıma uğradı. Kentin birçok bölgesinin eski halinden eser kalmadı.

"YAKTIN AH YAKTIN BENİ"

Hatay'ın Arsuz Belediyesi de ilçenin son halini gösteren görüntülerin yanı sıra aynı sokakların depremden önceki halini de gözler önüne seren görüntülerin bir arada olduğu bir video paylaştı. "Fikrimin İnce Gülü" parçasının eşlik ettiği görüntülere belediye "Yaktın ah yaktın beni" notunu düştü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERDEN SONRA...

Görüntülerde depremden önce insanların ışıklı sokaklarda gruplar halinde gezdiği, ayakta duran binaların aralarında yakınlarıyla fotoğraflar çektikleri gibi anlar yer alıyor.

Depremden sonraki görüntüler ise karanlık ve tenha sokakları çevreleyen yıkık dökük binaları gösteriyor.

Video sosyal medyada çokça konuşulurken izleyenler yasa boğuldu.

