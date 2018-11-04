Eski vekil Ayhan, yaya olarak kaçarken kalp krizi geçirip, ölmüş

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Ayhan'ın (50), hakkında yakalama kararı nedeniyle önce İran'a kaçtığı, buradan da yaya olarak Irak'a geçtiği, 17 saatlik yolculuğunun ardından kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'Terör örgütü propagandası yapmak suçundan' 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, cezasının kesinleşmesi üzerine ilgili tezkerenin 27 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de okunmasıyla milletvekilliği düşen HDP'li İbrahim Ayhan'ın, 20 Eylül 2018 tarihinde Irak'ın Erbil kentinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayhan'ın yeniden cezaevine girmemek için önce yasa dışı yollardan İran'a kaçtığı, buradan da Irak'a geçtiği belirtildi. Yaklaşık 17 saatlik yaya yolculuğun ardından yolda kalp krizi geçiren Ayhan'ın, Erbil'de hastaneye kaldırılmak istenirken yolda öldüğü bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün Şanlıurfa'da İbrahim Ayhan'ın vefatının 40'ıncı günü nedeniyle verilen mevlide katıldı. Buldan, HDP'li Ayhan'ın, daha önce de cezaevinde yatarken kalp krizi geçirdiğini belirterek, "İbrahim arkadaşımız, sanırım bir daha cezaevine girmeyi göze almadığı için hakkındaki yakalama kararı nedeniyle önce İran'a geçmişti. İran'dan da 17 saat yürüyüp Irak'a geçmek isterken, kalp krizi geçirip yaşamını yitirmiş. Annesinin, babasının, eşinin, çocuklarının bize emanetiydi. Bu emanete biz de sahip çıkamadık" dedi.

KCK DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

24'üncü dönemde Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili olarak seçilen evli ve 2 çocuk babası İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010'da KCK davası kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Ayhan, 3 Ocak 2014'te Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulmasıyla tahliye edildi. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Ayhan, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine Şubat 2018'de TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürüldü. Ayhan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemişti.

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