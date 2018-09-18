Eski vekil Özcan Yeniçeri, otomobil çarpması sonucu yaralandı (2)

'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI, KURTARAMADIM'

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 357. Cadde'de, İYİ Parti'den bir süre önce istifa eden, MHP Ankara eski milletvekili Özcan Yeniçeri'ye 06 VIZ 68 plakalı otomobille çarparak, yaralanmasına neden sürücü Çağlar Yüksel'in olay yerinde ifadesi alındı. Yüksel'in, polis ekiplerine, kazaya ilişkin, "Karşıdan karşıya geçerken, bir anda önüme çıktı. Kurtaramadım, vurdum" dediği öğrenildi.

