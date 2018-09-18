Eski vekil Özcan Yeniçeri'ye otomobil çarptı.. Kaza anı kamerada

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti'den bir süre önce istifa eden, MHP Ankara eski milletvekili Özcan Yeniçeri, Ankara'da otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurucularından olduğu İYİ Parti'den bir süre önce istifa eden, MHP eski vekili Özcan Yeniçeri'ye, Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler 357. Cadde'de, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılıp, yaralanan Yeniçeri'nin yardımına çevredekiler koştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yeniçeri'yi ambulansla Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI, KURTARAMADIM'

Özcan Yeniçeri'ye çarparak, yaralanmasına neden sürücü Çağlar Yüksel'in olay yerinde ifadesi alındı. Yüksel'in, polis ekiplerine, kazaya ilişkin, "Karşıdan karşıya geçerken, bir anda önüme çıktı. Kurtaramadım, vurdum" dediği öğrenildi.

