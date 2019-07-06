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Eski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, 18'inci Dönem Anavatan Partisi Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş, dedesi Hüseyin Akkaş'ın vasiyetini yerine getirip, cami yaptırdı.

Eski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, 18'inci Dönem Anavatan Partisi Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş, dedesi Hüseyin Akkaş'ın vasiyetini yerine getirip, cami yaptırdı. Yaklaşık 5 bin yazlık konutun olduğu Artur yolu mevkisinde yaptırılan Akkaş Camii, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı törenle açıldı.
Gömeç Belediyesi'nce tahsis edilen 3 bin 300 metre karelik arsaya eski milletvekili ve işadamı Ali Sami Akkaş tarafında cami yaptırıldı. Caminin açılış kurdelesini Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, İl Müftüsü Ramazan Topcan. Gömeç Belediye Başkanı CHP'li İrem Himam, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız ve işadamı Ali Sami Akkaş kesti. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın okuduğu hutbenin ardından Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız tarafından namaz kıldırıldı. Törene katılanlara pilav ayran ikram edildi.
Vali Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada, başta eski vekil Ali Sami Akkaş olmak üzere tüm Akkaş ailesini kutladı. Vali Yazıcı, "Böyle bir güzelliği düşünen Akkaş ailesine şehrimiz adına, Gömeç halkı adına teşekkür ediyorum. Parası olan çok insanımız var. Ancak, herkes hayır yapamıyor. Bu bir gönül işi. Akkaş ailesinde de bu gönül var. Ben başta Ali Sami Akkaş olmak üzere Akkaş ailesine teşekkür ediyorum. Allah sayılarını artırsın. Bu camide yapılan dualardan sizlerde payınıza düşeni alırsınız" dedi.
Bigadiçli olan işadamı Ali Sami Akkaş, 20 yıldan bu yana Edremit’te oturduğunu söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Akkaş, "Aşağı yukarı 5 bin evin olduğu yerde hiç cami yoktu. Gömeç Belediyesinin tahsis ettiği bir yere 5 ay gibi kısa bir sürede mini bir cami yaptık. Bu caminin de bugün açılışını yaptık. Cenabı Allah’tan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu arada caminin arsası müsait. Buraya bir de sağlık ocağı yapmak istiyorum. Hiç değilse yazın gelen insanların faydalanması için bir sağlık ocağı düşünüyorum. Camimizin minaresi eksik. Onu da ekim ayında tamamlayacağız. Şimdiden bu cami herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Eski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdıEski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdıEski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı

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